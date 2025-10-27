Trump felicita a Milei por «aplastante victoria» de su partido en legislativas argentinas

Bangkok, 27 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó este lunes a su par argentino, Javier Milei, por la «aplastante victoria» de su partido en las elecciones legislativas de Argentina.

«Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. ¡Está haciendo un trabajo excelente! El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él», publicó Trump en la red social Truth Social, mientras se encuentra de viaje rumbo a Japón.

