Trump firma una orden que permitirá al Gobierno testar por anticipado los modelos de IA

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Washington, 2 jun (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este martes una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial (IA) que, entre otras cuestiones, permitirá al Gobierno estadounidense testar, y potencialmente vetar, nuevos modelos de lenguaje antes de que estén públicamente disponibles para garantizar así la seguridad nacional.

Trump decidió en el último momento posponer la firma de esta orden, cuya rúbrica estaba prevista para el pasado 21 de mayo, porque dijo que no quería que minara el liderazgo de las grandes empresas estadounidenses en este terreno.

La medida, adelantada por distintos medios, afirma que la IA fortalece al país, pero introduce «nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre los departamentos y agencias del poder ejecutivo».

Según se ha publicado, el decreto insta a la Oficina del Director Nacional de Ciberseguridad y a otras entidades a reforzar las defensas de ciberseguridad nacionales para infraestructuras críticas y a desarrollar un proceso para evaluar distintos aspectos de seguridad de los nuevos modelos de IA.

Se desconoce de momento qué cambios exactos se han introducido en la orden respecto al texto cuya firma se canceló en mayo, al igual que los detalles concretos sobre qué nivel de colaboración deben tener las principales empresas estadounidenses de IA.

No obstante, de acuerdo con las palabras de Trump, se cree que el texto es más laxo en lo que se refiere a las obligaciones de gigantes como Anthropic, Google u OpenAI. EFE

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