Trump frente a sus pares del G7 en Francia, tras lograr un acuerdo con Irán

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El presidente estadounidense, Donald Trump, participará este lunes en una cumbre con sus pares del grupo G7 de potencias mundiales en Francia, horas después de alcanzar un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

En Evian, a orillas del lago Lemán, los aliados esperan a un Trump eufórico tras celebrar su 80º cumpleaños el día anterior para conocer los detalles del acuerdo y los planes de reapertura del estrecho de Ormuz, clave para el comercio de hidrocarburos.

Irán estará lejos de ser el único tema explosivo en la reunión de tres días, ya que se espera la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a partir del martes, tras el último bombardeo ruso, que provocó un incendio en una histórica catedral de Kiev y más de una decena de muertos en distintos puntos de Ucrania.

Como anfitrión, el presidente francés, Emmanuel Macron, quiere impulsar una agenda cargada de temas delicados que van desde limitar los desequilibrios económicos mundiales hasta aumentar el control en el ámbito digital, en particular en materia de IA.

Macron dijo en una publicación en Instagram durante la noche que la cumbre examinará las «consecuencias» del acuerdo con Irán, cuya firma está prevista el viernes en Suiza, en términos de las implicaciones para Líbano, la reapertura duradera de Ormuz y las actividades nucleares y balísticas de Irán.

Una misión conjunta de Francia y el Reino Unido para ayudar a la reapertura de Ormuz tendría sus medios «preparados» y «listos para ser desplegados», agregó Macron en la red social X.

El G7 está impaciente por reabrir este paso marítimo para aliviar la presión sobre los precios del petróleo, que entre tanto recibieron con una bajada notable la noticia del acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

– Desfile de líderes –

Un desfile de líderes mundiales tendrá lugar durante los próximos tres días. Francia está interesada en ampliar el alcance del G7 más allá de sus miembros: Estados Unidos, Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá.

Líderes árabes, incluido el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, el emir de Catar y el presidente de Emiratos Árabes Unidos, estarán allí para hablar sobre Irán.

También asistirán los líderes de Brasil, India, Kenia y Corea del Sur.

Por su parte, Sam Altman, jefe del gigante de la IA OpenAI, el jefe de Anthropic, Dario Amodei, y Arthur Mensch, de su rival europeo Mistral AI, estarán el miércoles en un almuerzo para discutir la protección de menores en la esfera digital.

«El objetivo es alcanzar nuevos acuerdos, convergencias entre los países del G7 y sus socios (…) encontrar soluciones comunes, reducir las tensiones en el mundo y mejorar la situación de nuestras economías», dijo Macron en su video de Instagram.

Miles de policías y soldados participan en el operativo de seguridad, que se extiende a la vecina Suiza, al otro lado del lago Lemán.

El domingo hubo choques entre policías y manifestantes contra el G7 en la ciudad suiza de Ginebra. Los manifestantes lanzaron botellas, piedras y fuegos artificiales cerca de la sede de la ONU, y la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua.

– China, en el menú –

Los dirigentes europeos y Canadá también estarán deseosos de recordar a Trump la importancia de presionar a Rusia para que acepte una paz en los términos de Ucrania, más de cuatro años después de la invasión de su vecino.

Zelenski pidió el lunes a los líderes del G7 que aumenten la presión sobre Moscú tras la última oleada de ataques rusos, que dejó al menos 11 muertos e incendió una catedral histórica en Kiev.

De forma poco habitual, el estadounidense prolongará su estancia en Francia cenando con Macron en el Palacio de Versalles, a las afueras de París, el miércoles, después de que concluya la cumbre del G7.

China no forma parte del G7, pero será un tema importante. Los líderes abordarán cuestiones como el dominio y control de Pekín en el mercado de las tierras raras, cruciales para la transición energética y digital.

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