Trump garantiza a Australia que le entregará submarinos nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que suministrará a Australia submarinos nucleares y firmó un acuerdo sobre tierras raras con el primer ministro, Anthony Albanese, en la Casa Blanca.

Ambos líderes se reunieron para fortalecer la cooperación entre Washington y Canberra contra lo que consideran una China con más influencia en la región.

«La construcción de los submarinos para Australia realmente está avanzando», informó Trump junto a Albanese en la sala del gabinete de la Casa Blanca.

«Hemos trabajado en esto arduamente, y estamos comenzando ese proceso ahora mismo. Y realmente está avanzando muy rápidamente, muy bien», añadió.

El acuerdo AUKUS, entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos busca contrarrestar el creciente poderío militar de China y puede costar a Canberra hasta 235.000 millones de dólares en los próximos 30 años.

Los buques de propulsión nuclear están en el centro de la estrategia de Australia para mejorar sus capacidades de ataque de largo alcance en el Pacífico.

Washington dijo a principios de este año que estaba revisando el acuerdo por al menos tres submarinos nucleares de ataque clase Virginia firmado bajo el anterior presidente Joe Biden, pero Trump prometió que Australia los obtendría.

Los dos líderes también firmaron un acuerdo sobre minerales críticos y tierras raras, vitales para la fabricación de componentes tecnológicos.

Albanese dijo que el acuerdo conduciría a proyectos de 8.500 millones de dólares en Australia y lleva las relaciones entre ambos países al «siguiente nivel».

El premier australiano habló de los importantes yacimientos de su país como una forma de debilitar el control de China sobre los suministros globales de tierras raras, vitales para productos de tecnología.

Australia posee litio, cobalto y manganeso así como otros metales raros que son indispensables en tecnologías desde semiconductores hasta la industria de defensa, autos eléctricos o turbinas eólicas.

El gobierno de Australia anunció que en conjunto con Estados Unidos podrían invertir cada uno más de 1.000 millones de dólares en los próximos seis meses, mientras la Casa Blanca puso la cifra en 3.000 millones entre los dos países.

