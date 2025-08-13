The Swiss voice in the world since 1935

Trump garantiza a los europeos que sólo Zelenski negociará posibles cesiones territoriales

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 13 ago (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, ha explicado este lunes, después de una videoconferencia entre líderes europeos y Donald Trump, que el presidente estadounidense les ha garantizado que sólo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, negociará eventuales cesiones territoriales de su país a Rusia.

«Las cuestiones territoriales que conciernen a Ucrania solo serán negociadas por el presidente ucraniano», dijo Macron, reiterando que esa es la posición de los aliados de Kiev, en la que ha coincidido también claramente con el presidente estadounidense, que el próximo viernes recibe en Alaska al presidente ruso, Vládimir Putin. EFE

ngp/ac/vh

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR