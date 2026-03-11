Trump ha sido «positivo» para el sector financiero en EEUU, dice el CEO de Nubank

afp_tickers

4 minutos

El brasileño Nubank, uno de los mayores bancos digitales del mundo, está a un paso de desembarcar en el desafiante mercado financiero de Estados Unidos, donde Donald Trump ha creado un clima «positivo» para el sector, dice a la AFP su presidente ejecutivo, David Vélez.

Bajo la promesa de liberar a sus usuarios de la burocracia bancaria, esta empresa con 131 millones de clientes en Brasil, México y Colombia se convirtió en los últimos años en una de las más valiosas de la región.

En 2025, registró ingresos récord: facturó 16.300 millones de dólares, un 45% más que el año anterior.

Fundada por el empresario colombiano Vélez y dos socios, la compañía nació en 2013 en Sao Paulo, capital financiera de Brasil, con la propuesta de suprimir por completo la atención física.

Más de una década después, seis de cada diez brasileños adultos son clientes suyos.

Nubank obtuvo en enero una aprobación condicional para operar como banco en Estados Unidos, el mayor mercado financiero del mundo, y ahora está a la espera de la licencia definitiva.

Vélez -de 44 años y cuya familia dejó Colombia por la violencia narco cuando era niño- afirma que la empresa tiene aspiraciones «globales» de largo plazo, con la inteligencia artificial como pilar.

Nubank se apoya en una imagen moderna: contó un tiempo con la cantante pop brasileña Anitta como socia y embajadora, y ahora acaba de firmar un acuerdo con el Inter Miami de Lionel Messi para dar nombre a su estadio.

A continuación, fragmentos de la entrevista en línea editados para una mejor comprensión.

PREGUNTA: Estados Unidos ha sido un mercado hostil para «fintechs» extranjeras. ¿Por qué Nubank funcionaría?

RESPUESTA: «Por mucho tiempo Estados Unidos estuvo cerrado a dar nuevas licencias de banco. Eso cambió con la administración Trump. Y representa la mitad del mercado financiero global: podemos servir a muchos consumidores que hoy están mal servidos financieramente. Nuestra ventaja de costo operacional, por ser 100% digitales, nos ofrece una oportunidad interesante».

P: ¿Cómo ve el mercado financiero bajo el gobierno de Trump?

R: «En esa área ha sido positivo. En la administración pasada había una gran incertidumbre sobre todos los modelos de negocios nuevos, por ejemplo, criptomonedas. Y el regulador fue muy cerrado en que hubiera nuevos bancos. Eso benefició mucho a los bancos grandes. Esta administración ha empezado a promover más competencia y a bajar las barreras de entrada».

P: ¿Los bancos tradicionales van a extinguirse?

R: «El modelo de banca digital es el modelo ganador para digitalizar al 90% de la población mundial. Nuestro costo para servir a un cliente es el 4% o 5% del costo de un banco tradicional. En el futuro habrá bancos tradicionales que se habrán transformado y estarán allá, y otros que no».

P: ¿La atención física bancaria desaparecerá?

R: «Siempre habrá un espacio, pero mucho más reducido. El 90% o 95% de los servicios financieros globales pueden digitalizarse».

– «Clientes de 90 años» –

P: ¿La digitalización puede excluir a los más mayores?

R: «También terminan digitalizándose. Tenemos clientes de 90 años. No nos dan una métrica de calidad tan alta como los de 25, pero pueden utilizar bastante bien el producto. La IA permite una personalización mucho más específica».

P: ¿Qué problemas tiene la IA en el sector financiero?

R: «El mayor desafío es el control de datos y el respeto de los datos del usuario. Lo que la IA ejecuta debe basarse en la regulación ya existente. Por ejemplo, si un algoritmo está dando al cliente un consejo financiero debe cumplir con la misma regulación que ya obliga al humano a dar el consejo correcto».

P: ¿La IA reemplazará al trabajo humano en el sector?

R: «No completamente. Se puede mejorar la eficiencia con automatización en muchos procesos. Pero también hay áreas clave, como los modelos de crédito, que necesitan verificación y decisiones humanas. Muchos de estos modelos de IA aún tienen problemas de alucinaciones, que pueden ser un riesgo gigantesco para cualquier banco».

P: ¿Cómo ve el mercado financiero bajo el gobierno de Lula da Silva en Brasil?

R: «Una cosa que Brasil hizo muy bien es que la regulación financiera ha sido sorprendentemente consistente en todas las administraciones, de Lula y Dilma (Rousseff) a (Michel) Temer y (Jair) Bolsonaro. Los jugadores competentes en la industria financiera han ganado dinero en Brasil».

ffb/app/lb/mel