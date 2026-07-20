Trump habló con Burnham sobre petróleo y cooperación militar y dice que se reunirán pronto

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Washington, 20 jul (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes que mantuvo una llamada que «se desarrolló muy bien» con el primer ministro británico, Andy Burnham, en la que ambos hablaron sobre yacimientos de petróleo en Reino Unido y cooperación militar, además de confirmar que ambos se reunirán «en un futuro próximo».

«Tuve una conversación muy buena con el nuevo primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham. Hablamos sobre muchos temas, incluida la excelente relación que hemos mantenido con el Reino Unido. Nos reuniremos en un futuro próximo para tratar asuntos de interés mutuo», aseguró Trump -en un mensaje en su plataforma Truth Social-. EFE

asb/jrg