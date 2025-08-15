The Swiss voice in the world since 1935

Trump habla con Lukashenko para agradecerle la liberación de 16 presos

Anchorage (EE.UU.), 15, ago (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que ha hablado con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, para agradecerle la liberación de 16 presos y la posibilidad de incluir a otros 1.300.

«He mantenido una maravillosa conversación con el altamente respectable presidendente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko. El proposito de esta llamada es agradecerle la liberación de 16 prisioneros. También hemos discutido la liberación de otros 1.3000 prisioneros», indicó el mantario en Truth Social mientras volaba hacia Alaska para su reunión con el ruso Vladímir Putin. EFE

