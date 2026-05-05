Trump hablará con Xi sobre Taiwán durante su próximo viaje a China, confirma Rubio

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Washington, 5 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dialogará sobre Taiwán con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la visita que el republicano realizará a Pekín a partir del próximo día 13, confirmó este martes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

«Estoy seguro de que Taiwán será un tema de conversación. Siempre lo es», respondió Rubio a preguntas de reporteros sobre la visita de Trump a China durante una inusual rueda de prensa en la Casa Blanca.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que sustituyó de manera extraordinaria a la secretaria de Prensa, Karoline Leavitt, de baja por maternidad, insistió en que ambos países saben qué esperar en cuanto a este tema.

«Entendemos que los chinos comprenden nuestra postura sobre ese asunto, nosotros comprendemos la suya. Y creo que ambas partes, insisto, sin adelantarme a lo que sucederá en las conversaciones, entienden que no interesa a ninguna de las dos que se produzca ningún acontecimiento desestabilizador en esa parte del mundo», precisó.

Según Rubio, no ayuda a nadie que «ocurran sucesos desestabilizadores en relación a Taiwán, ni en ningún otro lugar del Indo-Pacífico, y creo que esto redunda en beneficio mutuo tanto de Estados Unidos como de China».

Trump llegará al gigante asiático la semana próxima a China en una esperada visita que ya fue pospuesta debido a la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra Irán.

Se espera que el republicano trate con Xi la venta de armamento a Taipéi y el apoyo de Washington a ese territorio autogobernado, después de que el presidente chino instara al estadounidense en febrero a «manejar con prudencia» el envío de armas a Taiwán, y subrayara que la isla es la «primera línea roja» en las relaciones entre ambas potencias.

Pekín considera a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, algo que el Ejecutivo taiwanés condena de manera contundente.

En marzo pasado, el director del Instituto Americano en Taiwán (la embajada ‘de facto’ de EE. UU.), Raymond Greene, afirmó que el compromiso de Estados Unidos con la autodefensa de Taiwán es «inquebrantable» y aseguró que Washington aboga por que ambos lados «puedan resolver sus diferencias pacíficamente y sin coacción».

Irán también estará entre los temas a tratar por Trump y Xi, según confirmó el propio presidente estadounidense, quien aseguró hoy que su homólogo chino ha sido «muy amable» en lo que respecta a la guerra contra Teherán y al consiguiente cierre del estrecho de Ormuz, que afecta gravemente a las necesidades energéticas del gigante asiático.

«Tengo una muy buena relación con el presidente Xi. Me parece un tipo extraordinario y nos llevamos bien», dijo este martes Trump, que insistió que ambas potencias hacen «muchos negocios y mucho dinero» juntas. EFE

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