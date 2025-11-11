Trump honra el «sacrificio supremo» de los militares en el Día de los Veteranos

3 minutos

Nueva York, 11 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó este martes a los «miembros de las fuerzas armadas estadounidenses que hicieron un sacrificio supremo y dieron su vida por Estados Unidos», en una ceremonia por el Día de los Veteranos celebrada este martes en el Cementerio Nacional de Arlington.

El cementerio militar emblemático en el norte de Virginia y junto a Washington alberga los restos de más de 400.000 veteranos.

«Generación tras generación, los veteranos estadounidenses dejaron atrás las comodidades de la familia para enfrentar la violencia, la maldad y la muerte para que nuestras familias pudieran conocer la alegría, la bondad y la paz», dijo en un discurso de más de 20 minutos el mandatario.

«Los honramos profundamente. Nuestros héroes vivieron pesadillas inimaginables para que nosotros pudiéramos vivir el sueño americano. Y el sueño americano está regresando, más fuerte que nunca, y lo veremos a medida que avancen los próximos años», añadió.

Trump propone que EE.UU. celebre un Día de la Victoria

Trump señaló también que varios países celebran anualmente conmemoraciones de las victorias en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, mientras que Estados Unidos no suele participar en celebraciones similares.

«¡Nosotros fuimos los que ganamos las guerras!», exclamó Trump.

El mandatario mencionó que Reino Unido y Rusia sí que celebran esta victoria: «Cuando veo a otros países celebrando el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, como Reino Unido o Rusia, pienso: ‘Nosotros también tenemos que tener un Día de la Victoria'».

«En nuestro país ni siquiera se habla de ello. Pero a partir de ahora, vamos a celebrar el Día de la Victoria», anotó, una idea que ya ha propuesto Trump en otras ocasiones este año.

El presidente, como es tradición, depositó una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington para conmemorar el Día de los Veteranos.

Obama sorprende a un grupo de veteranos

Por su parte, el expresidente de EE.UU. Barack Obama (2009-2017) sorprendió a un grupo de veteranos de las guerras de Corea y Vietnam que llegaron a Washington en el Vuelo de Honor el pasado fin de semana, según un vídeo compartido este martes en las redes sociales del exmandatario demócrata.

«En vísperas del Día de los Veteranos, tuve el honor de dar la bienvenida a un grupo de veteranos y sus familias a su llegada a Washington D.C.», indicó en X Obama.

Mientras que el expresidente Joe Biden (2021-2025) escribió en sus redes: «Siempre he dicho que nuestra nación tiene una obligación sagrada: preparar a quienes enviamos a situaciones de peligro, apoyar a sus seres queridos cuando están fuera y proveer para ellos y sus familias cuando regresan a casa».

«En este Día de los Veteranos, honramos a todos los valientes hombres y mujeres que respondieron al llamado a servir y defender. Nuestra nación es más fuerte y nuestra democracia más segura gracias a su servicio y sacrificio», añadió.

En todo el país los estadounidenses rindieron hoy homenaje a los hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas.

En la ciudad de Nueva York, se celebra este martes el 106º desfile Anual del Día de los Veteranos que conmemora el 250º aniversario del Ejército, la Armada y el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, las tres ramas de las fuerzas armadas fundadas durante la Guerra de Independencia. EFE

us/lar

(foto)(vídeo)