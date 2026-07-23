Trump impone aranceles de hasta el 12,5 % a 60 países por no combatir el trabajo forzoso

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Washington, 23 jul (EFE).- La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de 60 economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso», una medida que llega a horas de que expire el actual arancel global temporal del 10 % impuesto por Washington. EFE

dte/ gad