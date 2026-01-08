Trump incentiva a las petroleras de EEUU a invertir en Venezuela pero el sector aún duda

Pedro Pablo Cortés

Miami (EE.UU.), 8 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete incentivos y compensar a petroleras que inviertan en Venezuela, con la meta de revitalizar el sector en 18 meses, pero la industria aún duda por la «poca claridad» del apoyo, la incertidumbre política y lo anticuado de la infraestructura venezolana, según expertos.

Tras la captura, el pasado día 3, del presidente venezolano, Nicolás Maduro, Trump sugirió que reembolsaría a las petroleras que inviertan en Venezuela, mientras que el secretario de Energía, Chris Wright informó el miércoles de un «diálogo activo» con las compañías de gas y petróleo sobre potenciales mecanismos de compensación.

Pero Wright, quien avisó que Estados Unidos controlará de forma «indefinida» las ventas de crudo venezolano, también reconoció que serán necesarios «decenas de miles de millones de dólares y un tiempo significativo» para revitalizar el sector.

Pese a las exhortaciones de Washington, el escenario permanece «extremadamente complicado» y «poco claro» para las petroleras, que hacen inversiones con horizontes de 10 a 25 años, comentó a EFE Diego Rivera Rivota, investigador en el Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia.

«El hecho de que Trump diga ‘drill, baby, drill’ (‘perfora, nene, perfora’) no significa que vaya a aumentar la producción porque eso depende de decisiones privadas y comerciales de cada una de estas empresas, que tienen actividades en muchos otros campos geológicos», expuso en una entrevista.

Una potencia petrolera apagada

Después de capturar a Maduro, Trump ha priorizado el petróleo de Venezuela, que tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364.000 millones de barriles o el 17 % del total, aunque su producción solo representa el 1 % global, indicó Standard & Poor’s (S&P) en un análisis.

De 3 millones de barriles al día en enero de 2008, la producción de Venezuela ha caído a unos 963.000 en diciembre pasado «debido a falta de inversión en la infraestructura del país», que necesita «inversiones mayores para revitalizarse», pues tiene cerca de 28.000 pozos inactivos que requieren rehabilitación, agregó la consultora.

«La producción venezolana podría crecer si las sanciones (de EE.UU.) se remueven, pero requeriría al menos varios de miles de millones de dólares para impulsar la producción de mercado a 1,5 millones de barriles diarios en los próximos 12 a 24 meses», apuntó el analista Jim Burkhard de S&P Energy en el informe.

El Departamento de Energía anunció que Washington levantará de forma selectiva sanciones para permitir el transporte y la venta petróleo en mercados internacionales, pero Burkhard opinó que para recuperar la producción de 3 millones de barriles diarios se requeriría un «gasto mucho mayor en infraestructura».

La incertidumbre política, el mayor reto

Fuera de los costos, «el reto mayor o el de entrada es la incertidumbre sobre cuáles van a ser las reglas del juego en Venezuela», advirtió Rivera Rivota.

Trump aseguró ahora que EE.UU. controlará Venezuela y su petróleo durante años, pero el investigador indicó que las compañías saben que la política estadounidense puede cambiar tras la elección presidencial de 2028 mientras que aún se desconoce cuánto tiempo seguirá el gobierno de la chavista Delcy Rodríguez, presidenta venezolana encargada.

Las petroleras, añadió el especialista, podrían poner en marcha infraestructura de activos existentes en dos años, pero los otros pozos requieren «comenzar de cero» e inversiones en exploración y perforación que se extenderían más allá de la gestión de Trump y requerirían anticipar cómo estará el mercado dentro de una década.

Además, indicó que las petroleras aún tienen recelo por las expropiaciones del fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013), por lo que el CGEP contabiliza cerca de 60 procesos de arbitraje desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de hasta 30.000 millones de dólares, casi el 15 % de su deuda internacional.

El presidente de Estados Unidos planea reunirse este viernes en la Casa Blanca con empresarios energéticos, quienes han expresado de forma anónima su falta de entusiasmo esta semana a los medios estadounidenses. EFE

