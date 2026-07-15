The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora

Trump indemniza con 5 millones a una escritora por agresión sexual y difamación

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó una indemnización de 5,6 millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll, según un documento judicial conocido el martes.

Un jurado civil encontró responsable a Trump de agresión sexual y difamación.

«Hace tres años, de manera unánime, un jurado de nueve personas encontró al presidente Trump responsable de agredir sexualmente y difamar a E. Jean Carroll», refirió Roberta Kaplan, abogada de la escritora, en un comunicado.

«Hoy, nos complace informar que ella ha recibido la indemnización que el jurado le otorgó como resultado de ese veredicto», agregó.

A finales de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos negó la apelación de Trump contra el fallo inicial de mayo de 2023.

bjt/msp/lb/nn

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR