Trump indulta al exbeisbolista Darryl Strawberry por evasión fiscal y posesión de cocaína

1 minuto

Washington, 7 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó este viernes al exjugador de las Grandes Ligas Darryl Strawberry, quien había enfrentado problemas legales por evasión fiscal en 1995 y cargos por posesión de cocaína.

La Casa Blanca informó que Trump «aprobó un indulto al tres veces campeón de la serie Mundial y ocho veces All-star de las Grandes Ligas».

El indulto fue otorgado tras considerar que el exbeisbolista «cumplió condena y pagó sus impuestos atrasados tras declararse culpable de un cargo de evasión fiscal».

Strawberry, de 63 años, fue una de las grandes figuras del béisbol en la década de 1980 con los Mets de Nueva York, pero su carrera se vio empañada por reiterados problemas de adicción y varios arrestos que lo alejaron de los diamantes.

De acuerdo con el comunicado de la Administración, el exbeisbolista «encontró la fe en el cristianismo y ha permanecido sobrio más de una década».

Strawberry publicó en Instagram una foto suya con el presidente y escribió: «Gracias, presidente Trump por mi indulto total y por finalizar esta etapa de mi vida, permitiéndome ser verdaderamente libre y limpio de todo mi pasado».

Este año, Trump ha concedido indultos a más de 1.500 personas, incluyendo a los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, así como a figuras políticas condenadas por corrupción, como el exgobernador de Illinois Rod Blagojevich. También se incluyeron excongresistas y otros exfuncionarios en varias rondas de clemencias a lo largo del año. EFE

us/eav