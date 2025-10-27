Trump inicia su viaje a Japón tras firmar acuerdos comerciales y de paz en Malasia

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE). – El presidente de EE.UU., Donald Trump, partió este lunes hacia Japón para una visita oficial de tres días durante la que tiene previsto reunirse con el emperador Naruhito y la recién nombrada primera ministra nipona, Sanae Takaichi, y que se espera esté centrada en comercio y defensa.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, despegó del aeropuerto internacional de Kuala Lumpur después de las 10:00 hora local (02:00 GMT), tras una visita de un día a Malasia, donde participó en la cumbre de líderes del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reunió con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. EFE

