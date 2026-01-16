Trump insinúa que Hassett habría dejado de ser su primera opción para liderar la Fed

3 minutos

Washington, 16 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este viernes el trabajo de su principal asesor económico, Kevin Hassett, uno de los nombres que baraja como su propuesta para próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), y afirmó que quiere mantenerlo en su puesto.

«Veo que Kevin está entre el público y solo quiero darte las gracias. Estuviste fantástico en televisión hoy. La verdad es que quiero mantenerte donde estás, si quieres que te diga la verdad», dijo Trump durante una mesa redonda sobre sanidad rural.

El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca «está haciendo un muy buen trabajo» trasmitiendo el mensaje económico de la Administración, dijo el republicano.

«Me he dicho: ‘espera un momento. Si te muevo (de puesto) (…) Te perdería y me preocupa mucho», agregó, al tiempo que insistió a su jefa de Gabinete, Susie Wiles: «No queremos perderlo».

Trump ha dicho en varias ocasiones que se debate entre Hassett y el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh, como sus principales opciones para nuevo presidente del banco central después de que Jerome Powell deje el cargo en mayo próximo.

El mandatario ha mostrado abiertamente su desacuerdo con Powell, al que ha llegado a insultar llamándolo «cretino» y a quien ha puesto el mote de «Tardón» por lo que considera demoras a la hora de bajar los tipos de interés, tal y como ha pedido el republicano desde su regreso al poder en enero de 2025.

El presidente reclama al economista que no es lo suficiente agresivo en sus recortes, mientras Powell insiste en la independencia de la entidad, que ha seguido una postura cauta debido a la marcha incierta de la economía estadounidense, ante los efectos de las subidas arancelarias del mandatario y un mercado laboral que se debilita.

El presidente de la Fed denunció la «presión» de la Administración, después de que la Fiscalía de Washington le comunicara que lo estaba investigando por un supuesto sobrecoste en la renovación de la sede de la Fed en Washington.

En diciembre pasado, Hassett defendió que su cercanía a Trump no lo descalificaba de cara a una potencial nominación para liderar la Fed, ante las críticas sobre cómo su relación estrecha con el presidente podría afectar a su independencia a la hora de tomar decisiones sobre política monetaria.

Días después, el republicano afirmó que cualquiera que no esté de acuerdo con él en materia de política monetaria «jamás será presidente» de la Fed.

Trump ha dicho que anunciara su candidato a la presidencia de la Reserva Federal este enero. EFE

