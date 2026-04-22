Trump insinúa un acercamiento con Anthropic tras la disputa por el acceso a sus modelos de IA

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El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el martes que estaría abierto a mejores relaciones con la firma Anthropic, tras la disputa entre su gobierno y la empresa tecnológica que rehusó dar al Pentágono acceso incondicional para sus modelos de inteligencia artificial.

«Creo que nos llevaremos muy bien con ellos», dijo el presidente a la cadena CNBC interrogado tras el episodio a inicios del año en el que la empresa negó el acceso a sus modelos para vigilancia masiva de civiles o en operaciones militares letales autónomas.

En febrero, Trump instruyó a su gobierno para el «cese inmediato» del uso de la tecnología de Anthropic luego de que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, designara a la empresa como un «riesgo» para la cadena de suministro de seguridad nacional, una designación que normalmente recae en organizaciones de países rivales.

Anthropic llevó el caso a la justicia.

«Empezaron a decirle a nuestras fuerzas armadas cómo operar, y no queríamos eso», dijo Trump en la entrevista. «Y tienden a ser de izquierda, de izquierda radical».

Las tensiones se calmaron después de que el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, visitara la Casa Blanca el viernes.

«Tuvimos conversaciones muy buenas con ellos y creo que están encaminándose», dijo el presidente.

«Son muy inteligentes, y creo que pueden ser de gran utilidad. Me gustan las personas inteligentes», agregó.

El modelo de inteligencia artificial de Anthropic, Claude, es actualmente el único autorizado para su uso en operaciones clasificadas en las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Su rival, OpenAI alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para integrar interfaces de IA en su flujo de trabajo, pero aún no se completó el proceso.

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