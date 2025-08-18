The Swiss voice in the world since 1935

Trump insinúa un posible anuncio inminente sobre garantías de seguridad de EEUU a Ucrania

Washington, 18 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avanzó este lunes que «más tarde» podría hacer un anuncio sobre garantías de seguridad para Ucrania a cargo de tropas estadounidenses y la de los socios europeos, que llevarían el peso de esas salvaguardias frente a futuras amenazas de Rusia tras un acuerdo de paz.

«Les informaremos de ello quizá más tarde. Hoy nos reuniremos con siete personas estupendas, de países estupendos también, y hablaremos de ello», respondió Trump en el Despacho Oval a un periodista que le preguntó por la participación de las fuerzas de EE.UU. en esta seguridad para Kiev.

El mandatario avanzó este posible anuncio acompañado de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que viajó a Washington para tratar de dibujar un plan de paz para la guerra de Ucrania después de la reunión del estadounidense con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Además, también se encuentran en la Casa Blanca el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los dirigentes de Finlandia, Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, con los que Trump se reunirá más tarde.

Pese a dejar abierta la puerta a la participación de EE.UU. en estas garantías, sí confirmó que los líderes europeos participarán de ellas.

«Todos ellos participarán, pero habrá mucha ayuda en lo que respecta a la seguridad. Habrá mucha ayuda. Va a ser bueno», apuntó sobre Europa.

En este sentido, Trump reconoció que los europeos «son la primera línea de defensa porque están allí»: «Son Europa, pero vamos ayudarles», dijo.

«(Los líderes europeos) quieren brindar protección. Se sienten muy convencidos de ello, y les ayudaremos con eso. Creo que es muy importante», añadió.

Según avanzó este domingo el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el presidente ruso, Vladímir Putin, habría aceptado permitir garantías de seguridad «sólidas» como parte de un futuro acuerdo de paz con Ucrania.

Este acuerdo, apuntó, ofrecería a Kiev una protección «con un lenguaje similar» al Artículo 5 de la OTAN – que establece el principio de defensa mutua entre sus miembros-, frente a nuevas invasiones rusas, pero mantendría a Ucrania fuera del Tratado del Atlántico Norte. EFE

