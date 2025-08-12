Trump insiste a Powell que baje los tipos y asegura que los aranceles no causan inflación

Washington, 12 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló este martes la presión sobre el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, para que rebaje los tipos de interés y aseguró que su política arancelaria no ha generado un aumento de la inflación.

«Jerome ‘el Tardón’ Powell debe bajar la tasa AHORA. (…) El daño que ha causado por siempre actuar demasiado tarde es incalculable. Afortunadamente, la economía es tan buena que hemos pasado por encima de Powell y de la complaciente Junta (de la Fed)», escribió en su red Truth Social.

Trump volvió al ataque contra Powell tras la publicación de las nuevas cifras de inflación, que se mantuvo estable en julio en un 2,7 % interanual, aunque el dato subyacente -seguido de cerca por la Fed- se elevó en un 3,1 %, a tono con la tendencia al alza pronosticada por analistas, en un posible indicio de los efectos de los aranceles impulsados por el republicano.

En otro mensaje, el mandatario afirmó que estos datos demuestran que su política arancelaria «no ha causado ningún problema para Estados Unidos», sino que ha generado la entrada de «enormes cantidades de efectivo» para el país.

El mandatario también reiteró sus denuncias contra Powell con motivo de las obras de renovación de la sede de la Fed en Washington, con un sobrecoste de unos 700 millones de dólares, que los republicanos usan para reprochar su mala gestión al frente del organismo.

«Estoy considerando permitir que proceda una gran demanda contra Powell debido al horrible y sumamente incompetente trabajo que ha hecho al gestionar la construcción de los edificios de la Fed. ¡3.000 millones de dólares para un trabajo que debió haber sido una renovación de 50 millones! ¡Nada bien!», concluyó.

Trump ha arreciado la presión sobre la Fed y Powell con mensajes casi diarios en las últimas semanas para exigir una rebaja de las tasas, que el banco central mantiene en su rango del 4,25 al 4,5 % desde la última bajada en diciembre de 2024.

Por su parte, Powell ha defendido la cautela que mantienen al decidir sobre los tipos debido a que la inflación en EE.UU. sigue siendo persistente y aún no se estabiliza en torno a la meta del 2 %.

El organismo, que ha anunciado que espera «una o dos bajadas» para finales de año, volverá a reunirse los próximos 16 y 17 de septiembre. EFE

