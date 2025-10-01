Trump insiste en el envió de tropas para controlar protestas migratorias en Oregón

Los Ángeles, 1 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles contra el estado de Oregón al insistir en el despliegue allí de la Guardia Nacional con el argumento de que la seguridad «continúa deteriorándose», en oposición a las autoridades locales y estatales, que aseguran tener la situación bajo control.

En un mensaje en su cuenta de Truth Social, Trump arremetió contra el estado y la ciudad de Portland, donde se espera el despliegue de unos 200 soldados de la Guardia Nacional de Oregón.

Trump lleva varios días arremetiendo contra Oregón y sus principales ciudades. Al dirigirse ayer martes a los altos mandos militares estadounidenses, el presidente dijo que Portland parece «una zona de guerra», tras explicar que le gustaría usar a ciertas ciudades estadounidenses como «campos de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas».

El mandatario ordenó el despliegue de los soldados el domingo pasado, después de que la gobernadora de Oregón, la demócrata Tina Kotek, rechazara una petición del secretario de Defensa, Pete Hegseth, para desplegar a la Guardia Nacional por iniciativa propia.

La Casa Blanca ha dado la orden bajo el argumento que tienen que reforzar la seguridad ante las protestas por las redadas migratorias, que han aumentado debido a algunas decisiones de Trump como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.

En Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento antifascista en la actualidad.

Trump aseguró este miércoles en el mensaje que sus agentes «no han podido hacer cumplir» las leyes migratorias en ese estado, y que miembros del movimiento Antifa y la izquierda radical han atacado a las fuerzas federales.

Tanto la gobernadora Kotek, como líderes de los condados y locales de Oregón han refutado las afirmaciones del presidente de que se necesitan tropas federales para sofocar las protestas, afirmando que tienen todo bajo control y que las manifestaciones han sido hasta el momento generalmente pacíficas.

En contraste, los agentes migratorios han escalado los enfrentamientos contra los manifestantes, según muestran imágenes captadas por la prensa y testigos.

Sin embargo, no se espera la llegada de las tropas en los próximos días, según adelantó un miembro del Departamento Militar de Oregón, en una comparecencia ante la Legislatura de ese estado.

Este es el cuarto despliegue de las tropas que ordena Trump después de Los Ángeles (California), Washington DC y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

Trump no ha descartado enviar tropas a Chicago (Illinois), mientras el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, ha pedido a la Casa Blanca enviar tropas para ayudarle con la seguridad. EFE

