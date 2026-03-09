The Swiss voice in the world since 1935
Trump insiste en mencionar una posible «toma de control amistosa de Cuba»

Washington, 9 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en la posibilidad de que su país opte por una «toma de control amistosa» de Cuba en un momento marcado por los estragos de la isla con motivo del bloqueo de crudo impuesto por Washington.

Trump aseguró en una rueda de prensa en Miami que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, «está negociando» actualmente con representantes del Gobierno cubano (una afirmación que La Habana ha contradicho varias veces) y que podría darse «una toma de control amistosa». EFE

