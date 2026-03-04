Trump insiste en que Delcy Rodríguez «está haciendo un excelente trabajo»

1 minuto

Washington, 4 mar (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este miércoles en que la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodriguez, «está haciendo un excelente trabajo» y colaborando «muy bien» con su país, comentario que llega un día después de que informaciones aseguraran que Washington prepara una imputación penal contra la líder chavista para ejercer presión sobre su Gobierno.

«Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses. El petróleo está empezando a fluir, y el profesionalismo y la dedicación entre ambos países es algo muy grato de ver», escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social. EFE

