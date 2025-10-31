Trump insiste en que EEUU hará tests nucleares «muy pronto» pero no aclara de qué tipo

Washington, 31 oct (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que su país llevará a cabo test nucleares «muy pronto», aunque se negó a confirmar de qué tipo de pruebas se trata y si éstas serán detonaciones subterráneas, un tipo de ensayo que EE.UU. no ejecuta desde hace más de 33 años.

«Lo descubrirán muy pronto. Vamos a hacer tests muy pronto. Otros países los hacen, y si ellos los hacen, nosotros los vamos a hacer», explicó hoy el mandatario a bordo del Air Force One rumbo a Florida al ser preguntado si su reciente afirmación de que Washington volverá a hacer pruebas nucleares implica efectuar detonaciones subterráneas como las que se realizaban en los estados de Nuevo México o Nevada.

«No voy a decir exactamente qué vamos a hacer ni dónde lo vamos a hacer», zanjó Trump ante los periodistas.

El pasado miércoles Trump escribió en redes sociales que «debido a los programas de pruebas (atómicas) de otros países» había ordenado al Departamento de Guerra que comience a probar armas nucleares estadounidenses «en igualdad de condiciones».

Trump citó en el mensaje los arsenales de Rusia, que cuenta con el segundo mayor volumen de armas atómicas del mundo tras EE.UU., y de China, cuyo programa atómico, según escribió en el mensaje el presidente estadounidense, estará a la altura del de Washington «en cinco años».

La última detonación nuclear subterránea de EE.UU. se llevó a cabo en septiembre de 1992 en Nevada. Desde entonces Washington ha realizado simulaciones informáticas o tests en los que el dispositivo no alcanza la masa crítica necesaria para una reacción nuclear en cadena. EFE

