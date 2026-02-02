Trump insiste en que está negociando con Gobierno cubano y que está «cerca» de un acuerdo

Washington, 2 feb (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este lunes en que Washington está manteniendo negociaciones con el Gobierno de La Habana para poner fin al embargo de petróleo sobre la isla y que cree que se está «cerca» de lograr un acuerdo que permita a los cubanos en EE.UU. visitar de nuevo su país.

«Muchos (cubanos) quisieran al menos visitar a sus familiares, y creo que estamos cerca de lograrlo. El caso es que estamos negociando con los líderes cubanos en este momento», dijo hoy Trump a los medios en el Despacho Oval. EFE

