Trump insiste en que Irán solicitó una reunión que se celebrará mañana en Doha
Washington, 29 jun (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en su red Truth Social en que Irán «ha solicitado una reunión que tendrá lugar mañana en Doha», tras días de tensión e intercambio de ataques pese al alto el fuego.
Poco antes, el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, había descartado, en declaraciones a medios en Omán, que estuvieran programada reuniones técnicas esta semana. EFE
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