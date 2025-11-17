Trump insiste en que no descarta ninguna opción con Venezuela

Washington, 17 nov (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, insistió este lunes en que no descarta ninguna opción con respecto a una posible intervención militar en territorio venezolano y en que está abierto a hablar con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

«No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela», dijo hoy Trump en un evento celebrado en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

«Probablemente hablaré con él, yo hablo con mucha gente», aseguró al ser preguntado sobre la posibilidad de hablar con Maduro antes de realizar un ataque militar sobre intereses venezolanos, en un momento en que Washington ha redoblado su despliegue en el Caribe, en lo que el Pentágono ha denominado Operación Lanza del Sur.

El magnate neoyorquino dijo de su homólogo venezolano que «no ha sido bueno con EE.UU.» y acusó de nuevo a su Gobierno de enviar inmigrantes ilegales, incluyendo a miembros de la banda Tren de Aragua, a su país.

«No me entusiasman quienes gobiernan Venezuela. Amo a Venezuela. Amo al pueblo venezolano, pero lo que le han hecho a este país es inaceptable», añadió sobre el Ejecutivo en Caracas.

«Veremos qué pasa. En un momento dado estaré hablando con él», añadió sobre Maduro.

Trump ya aseguró el domingo que «podría haber discusiones» con el gobernante venezolano, «porque Venezuela quiere hablar», mientras que el viernes afirmó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país sudamericano, sin desvelar más detalles. EFE

