Trump insiste que hay «conversaciones serias» con un nuevo régimen iraní, al que amenaza

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Redacción internacional, 30 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este lunes en que su país «está en conversaciones serias con un régimen nuevo y más razonable» en Irán, pero reiteró sus amenazas contra las instalaciones eléctricas y petrolíferas de ese país «si no se llega pronto a un acuerdo».

En un mensaje en su red social Truth, Trump afirmó además que «se han logrado avances» en la negociación con ese presunto nuevo régimen iraní «para poner fin a nuestras operaciones militares en Irán», pero sin entrar en detalles. EFE

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