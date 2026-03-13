Trump insiste que Sheinbaum «no debería haber rechazado» su «ayuda» contra los carteles

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Nueva York, 13 mar (EFE).- El presidente estadounidense, Donald Trump, insistió este viernes en que su homóloga de México, Claudia Sheinbaum, «no debería haber rechazado» su «ayuda» para hacer frente a los carteles en el país latinoamericano, en referencia a un posible ataque estadounidense contra los narcotraficantes.

«No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los carteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los carteles porque, nos guste o no, controlan México», respondió el mandatario a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One.

Trump había compartido horas antes en su red Truth Social un mensaje de un usuario que señaló que Sheinbaum ha rechazado en varias ocasiones la oferta del republicano de que Estados Unidos intervenga en México para combatir a los carteles del narcotráfico.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de una parte de la conferencia de prensa del pasado 9 de marzo en el que Sheinbaum dice haber rechazado la propuesta de que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano.

Este viernes, en un acto de entrega de la Pensión Mujeres Bienestar en la ciudad de Tecomán, estado de Colima (oeste), Sheinbaum insistió en que, en la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, la soberanía nacional no está en negociación.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras la captura y muerte en febrero del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y Estados Unidos.

Sheinbaum no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico. EFE

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