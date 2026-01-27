Trump insiste que tiene «muy buena relación» con Venezuela tras las palabras de Rodríguez

Washington, 27 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que tiene «muy buena relación» con el Gobierno de Venezuela, al ser preguntado por las declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien dijo que no acepta «órdenes» externas.

«Bueno, no sé exactamente qué está pasando allí, pero no he escuchado eso en absoluto. Tenemos una muy buena relación», declaró el líder estadounidense a la prensa. EFE

