Trump insta a Israel a no entorpecer la transformación de Siria en un «Estado próspero»

2 minutos

Washington, 1 dic (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró este lunes estar satisfecho con los «resultados» del levantamiento de sanciones a Siria, insistió en que es «importante» que Israel mantenga un diálogo «sólido y sincero» con Damasco y advirtió al Gobierno israelí que nada puede interferir en el progreso de la nación árabe.

«Es muy importante que Israel mantenga un diálogo sólido y sincero con Siria y que no ocurra nada que interfiera en la evolución de Siria hacia un Estado próspero», escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario resaltó el trabajo del presidente sirio, Ahmed Al-Sharaa, un excombatiente rebelde detenido por fuerzas estadounidenses en Irak en 2005 por sus vínculos con Al Qaeda y a quien Washington presenta ahora como «un líder fuerte» para la nación, tras la caída del Gobierno de Bashar al-Asad en diciembre de 2024.

Al-Sharaa «trabaja con diligencia para asegurar que sucedan cosas positivas y que tanto Siria como Israel tengan una relación larga y próspera entre sí», indicó Trump en su mensaje.

«Estados Unidos está muy satisfecho con los resultados mostrados, gracias al trabajo duro y la determinación, en Siria. (…) Una de las cosas que más les ha ayudado fue mi eliminación de sanciones muy fuertes y severas; creo que esto fue realmente apreciado por Siria, su liderazgo y su pueblo», resaltó el republicano.

Según Trump, la renovada relación entre Israel y Siria es «una oportunidad histórica y se suma al éxito ya alcanzado para la paz en Oriente Medio».

El presidente estadounidense recibió a Al-Sharaa en pasado 10 de noviembre en el Despacho Oval, en la primera visita de un jefe de Estado sirio a la Casa Blanca desde que Siria obtuvo su independencia de Francia en 1946.

La visita del mandatario sirio se produjo después de que Washington levantara las sanciones impuestas a Damasco durante décadas, bajo el gobierno de la familia Assad, y mientras Al-Sharaa busca la derogación definitiva de las restricciones que aún afectan la inversión extranjera y la reconstrucción del país.

Este domingo, el Gobierno estadounidense informó que una operación conjunta entre su Ejército y las autoridades sirias llevó a la localización y destrucción la semana pasada de más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria. EFE

ygg/asb/lar