Trump insta a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse o afrontará una «muerte segura»

1 minuto

Nueva York, 1 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de la inmunidad o de lo contrario afrontará una muerte segura.

«Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura», declaró Trump en una declaración publicada en un vídeo en su red socia, Truth Social. EFE

