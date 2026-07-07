Trump interfiere en el Mundial pero Estados Unidos se va por la puerta de atrás

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Donald Trump no ha pisado un estadio pero ya ha dejado su huella en el Mundial 2026. El presidente de Estados Unidos reconoció que pidió al de la FIFA, Gianni Infantino, que revisara la suspensión a Folarin Balogun, que jugó sin evitar la derrota 4-1 de la anfitriona este lunes ante Bélgica.

Más temprano, España avanzó a cuartos en Arlington, afueras de Dallas, al derrotar 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo gracias a un gol postrero de Mikel Merino (90+1′).

– «No pensé que fuera falta» –

Tras el revuelo del domingo, Trump zanjó la cuestión este lunes con claridad. «Pedí una revisión porque no pensé que fuera falta», dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca este lunes.

El presidente republicano, que afirmó que «entiende mucho de deportes», reconoció que inicialmente desconocía que una tarjeta roja implicaba la suspensión automática para el siguiente partido y calificó esa norma de la FIFA como «muy injusta».

Trump también arremetió contra el árbitro brasileño Raphael Claus, que expulsó a Balogun, al describirlo como «un poco sospechoso si revisan su pasado».

Balogun, máximo goleador de Estados Unidos en el torneo con tres tantos, había sido expulsado en la victoria 2-0 contra Bosnia en dieciseisavos por pisar a un rival, lo que le impedía jugar ante Bélgica.

La FIFA anunció el domingo que la sanción de un partido «queda en suspenso durante un período de prueba de un año».

– «Se ha cruzado una línea roja» –

Infantino salió al paso este lunes asegurando haber dicho a Trump que las instancias de la FIFA son «independientes».

«Durante nuestra conversación le expliqué que un procedimiento jurídico estaba en curso implicando a las instancias judiciales independientes de la FIFA», señaló en un comunicado.

Desde Europa se sucedieron las críticas.

«Expresamos nuestra incredulidad ante una decisión tan inédita, incomprensible e injustificable» que «ha cruzado una línea roja», fustigó la UEFA este lunes.

El comisionado de Deportes de la Unión Europea, Glenn Micallef, añadió que las decisiones deportivas «corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos».

– Superioridad belga –

Con Balogun en su equipo titular, Estados Unidos se desinfló completamente en Seattle ante un equipo belga muy superior.

La eliminación de Estados Unidos, que sigue a las de México y Canadá también en octavos de final, deja al Mundial sin ninguna de las tres selecciones anfitrionas.

Ante Infantino, testigo en la tribuna, Bélgica, que pugnó en los despachos para que se mantuviera la sanción a Balogun, se cobró una dulce revancha sobre el césped con un triunfo impulsado por un doblete de Charles De Ketelaere en los minutos 9 y 33.

– Lamine gana la batalla generacional –

En el derbi ibérico que abría la jornada, la fuerza colectiva de España se impuso a la legión de estrellas portuguesas gracias a un gol fabricado por dos de los revulsivos a los que dio entrada Luis de la Fuente.

Ferrán Torres encontró al espacio a Mikel Merino y decantó un duelo muy equilibrado que se encaminaba a la prórroga.

«Te acuerdas de todo lo bueno, lo malo, ha habido momentos difíciles para mí este año pero ahora después del parto de mi hijo y no poder ver a mi pequeño crecer lo utilizo para sacar fuerzas», señaló Merino, que llegó al Mundial muy justo tras no haber jugado en la segunda mitad de la temporada por una operación en el pie.

Lamine Yamal, peligroso y constante en la derecha, le ganó la batalla generacional a Cristiano Ronaldo, el mito de 41 años, que se despide de la competición tras disputar seis ediciones.

«La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás (seguir en la selección portuguesa), tendré tiempo para pensar, estar con mi familia, no decidir las cosas de cabeza caliente», aseguró CR7 en declaraciones a la prensa.

El martes se cerrarán los octavos con los duelos Argentina-Egipto y Suiza-Colombia.

pm/mcd/ma