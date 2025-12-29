Trump investiga políticas de diversidad de las empresas con ley antifraude, según WSJ

2 minutos

Washington, 29 dic (EFE).- El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto investigaciones sobre la implementación de políticas de diversidad en los departamentos de recursos humanos de grandes empresas, entre ellas Alphabet o Verizon, valiéndose de una ley que sanciona a compañías que defraudan a la Administración, según publica en exclusiva este lunes el diario The Wall Street Journal.

La ley en cuestión sobre la que el Ejecutivo Trump está aplicando una interpretación novedosa es la Ley de Reclamaciones Falsas, que se usa para penalizar empresas que le emiten facturas al Gobierno Federal en las que inflan los servicios prestados o buscan cobrar por trabajos no realizados.

La interpretación del Departamento de Justicia, que no ha replicado a preguntas de EFE sobre estas alegaciones, pasa, según el rotativo económico, por considerar que si una empresa tiene un contrato federal y al mismo tiempo está aplicando políticas de diversidad, equidad e inclusividad (DEI) eso constituiría un fraude.

Desde su retorno al poder, en enero de 2025, Trump le ha declarado abiertamente la guerra a todas las iniciativas DEI, y ha firmado múltiples órdenes ejecutivas que tratan de revertir o desmantelar estas políticas.

Según fuentes cercanas a la investigación que hablaron con The Wall Street Journal, el Departamento de Justicia ha demandado documentos e información sobre contrataciones y ascensos a empresas de diversos sectores, desde el tecnológico al del automotor o el farmacéutico.

Las fuentes confirmaron al diario económico que entre estas compañías se encuentran la matriz de Google, Alphabet, y Verizon Communications, el mayor operador de telefonía móvil de EE.UU. EFE

asb/fpa