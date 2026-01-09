Trump invita a China y Rusia a comprar el crudo venezolano gestionado por EE.UU.

1 minuto

Washington, 9 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, invitó este viernes a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington «que necesiten» y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo del país suramericano porque de lo contrario Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero.

«Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesite», dijo en una reunión con directivos de grandes petroleras para tratar la reconstrucción del sector petrolífero de Venezuela. EFE

