Trump junto a Xi: «Tendremos una buena reunión, aunque es un negociador duro»

1 minuto

Busan (Corea del Sur), 30 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves, al iniciar la cumbre en Corea del Sur con el mandatario chino, Xi Jinping, que tendrán una «reunión muy exitosa», aunque bromeó con que su homólogo es «un negociador muy duro».

«Tendremos una reunión muy exitosa, no tengo duda, pero es un negociador muy duro, eso no es bueno», dijo con una sonrisa mientras se estrechaba la mano con Xi. EFE

er/pav

(foto)(vídeo)