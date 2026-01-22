Trump lanza en Davos su Junta de Paz

afp_tickers

4 minutos

El presidente estadounidense Donald Trump inauguró este jueves en Davos su «Junta de Paz», en presencia de una veintena de dirigentes, proyectándose como un pacificador global pese al escepticismo generalizado que despierta el plan con el que busca reescribir el orden mundial.

Washington aprovechó para presentar sus planes para una «nueva Gaza» que en tres años convertiría el devastado territorio palestino en un lujoso complejo de rascacielos junto al mar.

«Dije, mira esta ubicación junto al mar. Mira esta hermosa propiedad. Lo que podría significar para tanta gente», afirmó Trump durante el Foro Económico Mundial de Davos dejando muy claro a los presentes que él era experto en bienes inmobiliarios.

También se reunió con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien anunció haber alcanzado un acuerdo con Trump sobre las garantías de seguridad estadounidenses en un eventual escenario de posguerra.

El jefe de Estado ucraniano anunció que los documentos de la propuesta de acuerdo para detener casi cuatro años de guerra iniciada con la invasión rusa «están casi, casi listos».

Pero reconoció que todavía no está resuelto el espinoso tema de la gestión del este de Ucrania, parcialmente ocupado por Rusia.

«Todo gira en torno a la parte oriental de nuestro país. Todo gira en torno a la tierra. Este es el problema que aún no hemos resuelto», indicó a periodistas en Davos.

– «Fragmentado caleidoscopio» –

Zelenski reconoció que el apoyo de Trump es «indispensable», sobre todo porque, según él, Europa, «en lugar de convertirse en una verdadera potencia global, sigue siendo un hermoso pero fragmentado caleidoscopio de pequeñas y medianas potencias».

«Europa parece perdida intentando convencer al presidente estadounidense de que cambie», añadió, y sugirió que habrá una reunión trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos esta semana.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viaja este jueves a Rusia junto al yerno de Trump, Jared Kushner, para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Cuando los periodistas le preguntaron qué mensaje quería transmitir a su homólogo ruso, Trump dijo: «la guerra debe terminar».

Tras un discurso en el que pasó revista a la situación en Gaza, Irán, Ucrania o Venezuela, Trump firmó el documento que crea la Junta de Paz, en compañía de líderes como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo Santiago Peña.

Para acceder a un puesto permanente en este organismo habrá que pagar en efectivo mil millones de dólares. Trump ha invitado a más líderes como Zelenski, Putin, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el papa León XIV.

Esta iniciativa, que según Trump trabajará «en colaboración» con Naciones Unidas, busca apuntalar su imagen de pacificador, un día después de retirar sus amenazas contra Groenlandia, un territorio autónomo danés que considera clave para la seguridad de Estados Unidos.

La puesta en marcha de la Junta responde a la frustración del presidente estadounidense por no haber obtenido el Premio Nobel de la Paz.

El galardón recayó en la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien incluso le regaló su medalla.

Aunque inicialmente el órgano se creó para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra entre Hamás e Israel, sus estatutos no limitan la función al territorio palestino y han generado preocupación de que Trump quiera que rivalice con la ONU.

– Giro en Groenlandia –

El mandatario estadounidense fue el gran protagonista de la cita en esta localidad suiza, que abandonó el jueves por la tarde.

Su primera jornada en Davos, el miércoles, estuvo marcada por su cambio de postura sobre Groenlandia, la isla danesa en el Ártico que desea controlar.

Después de semanas de amenazas, Trump anunció que ya no impondrá aranceles a sus socios europeos y descartó una acción militar para tomarla.

El mandatario explicó haber alcanzado un «marco para un futuro acuerdo», después de reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Sin embargo, el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo el jueves desconocer el contenido de ese pacto y subrayó que «nadie más que Groenlandia y Dinamarca está facultado para concluir acuerdos sobre la isla».

Según explicó Rutte horas antes, este acuerdo busca «garantizar que los chinos y los rusos no tengan acceso a la economía de Groenlandia», o de un punto de vista militar.

Siete países de la OTAN (Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Canadá y Estados Unidos) se asegurarán «de que el Ártico se mantiene seguro, y los rusos y los chinos fuera de la zona», añadió.

dk-pc-avl-erl/dbh/mb