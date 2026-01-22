Trump lanza su Junta de Paz en Davos, arropado por una veintena de gobernantes

Davos (Suiza), 22 ene (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este jueves en Davos (Suiza) su Junta de Paz, en una ceremonia en la que estuvo arropado por una veintena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los presidentes de Argentina y Paraguay y el primer ministro húngaro.

«El mundo es más rico, seguro y pacífico» que hace un año, justo cuando él asumió su segundo mandato, presumió Trump, que enumeró una lista de conflictos que aseguró que han terminado gracias a su intervención y se vanaglorió de que «ningún gobierno en la historia ha logrado un cambio tan radical en 12 meses».

Trump firmó el acta de constitución del organismo, concebido inicialmente para supervisar su plan de paz para Gaza y que ahora quiere ampliar a otros conflictos globales, en un acto celebrado en el auditorio principal del Centro de Congresos de la población alpina.

Los gobernantes que se han unido a la iniciativa, que ocuparon asientos dispuestos sobre el escenario alrededor de Trump, firmaron también el acta de constitución antes que el mandatario de EE.UU., para lo que fueron acercándose a una mesa situada a un lado del escenario.

«Lo que estamos haciendo es muy importante», dijo Trump. «Era algo que realmente quería hacer, y no se me ocurría ningún lugar mejor» para ello.

El mandatario volvió a criticar a la ONU, de la que dijo que tenía un «tremendo potencial» que no usa, y aseguró que la combinación entre las Naciones Unidas y su Junta producirá «una cosa única en el mundo».

Entre los asistentes al acto estuvieron algunos de los integrantes de la junta directiva del nuevo organismo, como el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.

Además, participaron en la ceremonia los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Paraguay, Santiago Peña, así como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el mandatario de Azerbaiyán Ilham Aliyev, países todos ellos que apoyan la iniciativa

En su intervención en el acto, Rubio destacó los logros a favor de la paz de Trump, a quien definió como un presidente de acción y un líder con «la visión y el coraje para soñar lo imposible».

Hasta ahora, al menos 35 de una cincuentena de jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la junta de paz, según informó ayer la Casa Blanca, que no facilitó una lista detallada.

Entre los países que han aceptado ser miembros del organismo se encuentran Israel, Argentina y Egipto, mientras que otras naciones como Francia, Noruega y Suecia han rechazado la iniciativa.

Según reveló el propio Trump este miércoles, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha aceptado sumarse al organismo, aunque el Kremlin aún ha confirmado este extremo.

El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este miércoles a través de uno de sus portavoces que la Junta de Paz de Trump es, por ahora, «amorfa», y subrayó que la respalda «estrictamente» para su labor en la Franja. EFE

