Trump le dice a la UE que pagará un «precio muy alto» por la multa a Google

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El presidente Donald Trump amenazó el viernes con golpear a la Unión Europea con aranceles y una investigación comercial formal debido a la última sanción antimonopolio de Bruselas contra Google.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump dijo que el bloque «pagará un precio muy alto por esta conducta ilegal y muy poco ética, sobre la que les he advertido constantemente», y afirmó que Estados Unidos impondrá un «ARANCEL considerable (…) lo antes posible».

Dijo además que «iniciaría de inmediato una investigación bajo la Sección 301» sobre lo que calificó como la práctica de «ROBAR» a las empresas estadounidenses por parte de la UE.

La Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 permite a Washington investigar prácticas extranjeras que considere discriminatorias y responder con aranceles.

La Unión Europea impuso el jueves dos multas por un total de 890 millones de euros (1.015 millones de dólares) al gigante tecnológico Google, una decisión que amenaza las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Este monto global representa la sanción más elevada impuesta por Bruselas a una empresa en aplicación del Reglamento europeo sobre los mercados digitales (DMA), una poderosa ley europea destinada a reprimir los abusos de posición dominante de los gigantes tecnológicos.

Tras el anuncio, el representante de la Casa Blanca para Comercio (USTR), Jamieson Greer, advirtió que la multa supone «un verdadero riesgo para el mantenimiento de la estabilidad (comercial) transatlántica».

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