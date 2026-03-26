Trump le dice a los países de la OTAN que nunca olvidará su inacción en Irán

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Redacción internacional , 26 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cargó este jueves contra los países de la OTAN y les aseguró que nunca olvidará que no hayan intervenido en la guerra de Irán.

«Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden’ este momento tan importante!», escribió el mandatario en letras mayúsculas en su red social Truth Social. EFE

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