Trump le pide a Delcy Rodríguez «acceso total» en Venezuela

Washington, 4 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, exigió este domingo a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, «acceso total» a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

«Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruir su país». A la pregunta de qué otras «cosas» iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que «las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo». EFE

