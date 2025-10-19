Trump llamó a Petro presidente de «Columbia» y luego corrigió el error

Washington, 19 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este domingo a Gustavo Petro como presidente de «Columbia» y luego corrigió a «Colombia» en el mensaje en el que anunció el recorte de la ayuda financiera a ese país por su supuesta inacción en la lucha contra el narcotráfico.

«El presidente Gustavo Petro, de Columbia, es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Columbia», escribió el exmandatario en su red Truth Social.

«Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Columbia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, dejarán de realizarse a Columbia», prosiguió.

En ese mensaje, publicado a las 08.45 hora local de Washington (12.45 GMT), Trump se refirió al país sudamericano en cuatro ocasiones y en todas ellas escribió «Columbia».

A las 09.58 horas (13.58 GMT), Trump sustituyó la publicación por un nuevo mensaje en el que corrigió el error y escribió correctamente el nombre del país.

El pasado enero, la Casa Blanca también se refirió a Colombia como «Columbia» al anunciar la decisión de Trump de imponer aranceles del 25 % a ese país por la entonces negativa de Petro a aceptar dos vuelos de deportación de migrantes indocumentados.

Es frecuente que algunos angloparlantes cometan ese error al referirse a Colombia, ya que están más familiarizados con la palabra «Columbia», nombre que reciben varias ciudades e instituciones en Estados Unidos.

El anuncio de Trump supone una nueva escalada de tensión entre ambos países después de que en septiembre Estados Unidos retirara a Colombia la certificación de país que coopera en el combate al narcotráfico y revocara la visa a Petro por pedir desde Nueva York a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del presidente estadounidense. EFE

er/fpa