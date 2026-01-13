Trump llama «cretino» al presidente de la Reserva Federal y dice que «se irá pronto»

1 minuto

Washington, 13 ene (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, llamó «cretino» al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y dijo que «se irá pronto» apenas días después de que el Gobierno Federal abriera una investigación penal contra el economista, al que el magnate neoyorquino ha criticado repetidamente por su política monetaria.

«La semana pasada, la tasa promedio de las hipotecas a 30 años bajó del 6 % por primera vez en muchos años, descendiendo muy rápidamente, y eso sin la ayuda de la Reserva Federal. Si contara con la ayuda de la Reserva Federal, sería más fácil. Pero ese inepto pronto se irá», dijo Trump durante un discurso para subrayar los supuestos logros de su Administración en Detroit. EFE

