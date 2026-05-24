Trump llama «perdedores» a quienes critican su preacuerdo con Irán para reabrir Ormuz

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Washington, 24 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este domingo de «perdedores» a quienes, incluso dentro de las filas republicanas, han criticado el acuerdo que Washington y Teherán estarían a punto de firmar para poner fin a la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Ormuz.

En una publicación en su red Truth Social, el presidente defendió que el trato que está negociando será mejor que el acuerdo nuclear de 2015 bajo el mandato de Barack Obama, del que Trump se salió en su primer mandato.

«Si llego a un acuerdo con Irán, será uno bueno y apropiado, no como el de Obama, que le dio a Irán enormes cantidades de dinero en efectivo y un camino claro y abierto hacia un arma nuclear», declaró Trump.

«Nuestro acuerdo es todo lo contrario, pero nadie lo ha visto ni sabe en qué consiste. Ni siquiera está completamente negociado. Así que no hagan caso a los perdedores, que critican algo de lo que no saben nada. A diferencia de quienes me precedieron y debieron haber resuelto este problema hace muchos años, ¡yo no hago malos tratos!», afirmó.

Según se ha filtrado en medios como Axios o The New York Times, Estados Unidos e Irán estarían a punto de cerrar un acuerdo que reabriría el estrecho de Ormuz, levantaría sanciones a Irán, desbloquearía fondos iraníes y extendería la tregua durante 60 días para negociar un pacto nuclear.

Senadores republicanos criticaron las concesiones de Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen termina aparentemente fortalecido.

«Si el resultado de todo esto es un régimen iraní, todavía dirigido por islamistas que gritan ‘muerte a Estados Unidos’, que ahora recibe miles de millones de dólares, que puede enriquecer uranio y desarrollar armas nucleares, y que tiene el control efectivo del estrecho de Ormuz, entonces ese resultado sería un error desastroso», declaró Ted Cruz, de Texas.

También Roger Wicker, republicano por Misisipi y presidente del comité sobre Fuerzas Armadas del Senado, advirtió de que el acuerdo sería un «desastre» y que «¡Todo lo logrado por la Operación Furia Épica habría sido en vano!».

Mike Pompeo, quien fuera secretario de Estado durante el primer mandato de Trump, arremetió contra el borrador asegurando que es similar al pacto nuclear de Obama y pidió que se le impida a Irán acceder a financiación.

El senador Lindsey Graham, de Carolina del Sur, criticó este domingo los términos del preacuerdo, pero cambió de opinión más tarde cuando Trump reveló que también hay negociaciones para la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudí, lo que para Graham convertiría el acuerdo en uno de los «más trascendentales de la historia de Oriente Medio». EFE

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