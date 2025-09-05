The Swiss voice in the world since 1935

Trump llamará «Departamento de Guerra» al Departamento de Defensa

afp_tickers
Este contenido fue publicado en
1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará el viernes un decreto para que el Departamento de Defensa también se llame Departamento de Guerra, como prometió recientemente, anunció el jueves la Casa Blanca. 

El decreto busca «restaurar el nombre histórico» Departamento de Guerra «como segundo nombre» de la institución, según informó la Casa Blanca en un documento proporcionado a la AFP. 

Si bien por ahora se trata de un nombre adicional, el presidente ordenará al secretario Pete Hegseth que tome todas las medidas necesarias para «cambiar permanentemente el nombre» a Departamento de Guerra, precisó la Casa Blanca. 

El nombre oficial debe ser establecido por ley.

A finales de agosto, Trump anunció este plan de restaurar un nombre que existió entre 1789 y 1949. 

Trump ha dicho que quiere hacer el cambio porque el actual nombre es muy «defensivo». 

«El presidente cree que este departamento debería tener un nombre que refleje su poder incomparable y su capacidad para proteger los intereses nacionales», explicó la Casa Blanca. 

Estados Unidos cuenta con el ejército más grande del mundo. 

Según la Casa Blanca, se trata de establecer «la paz mediante la fuerza» y garantizar que «el mundo vuelva a respetar a Estados Unidos», una retórica habitual de Trump. 

aue-aem/ph/ad/ag/mel

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
19 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR