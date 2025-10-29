Trump llega a Corea del Sur para reunirse con Xi Jinping en los márgenes de la APEC

Gyeongju (Corea del Sur), 29 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Corea del Sur para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping, en los márgenes de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC) que se celebra en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Corea del Sur es la última parada de la primera gira asiática de Trump desde que regresó al poder en enero pasado, tras haber visitado Malasia y Japón. EFE

