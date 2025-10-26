Trump llega a Malasia en la primera gira a Asia de su segundo mandato

1 minuto

Kuala Lumpur, 26 (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo a Kuala Lumpur para participar en la cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en la primera parada de una gira asiática por la que irá después a Japón y a Corea del Sur.

El Air Force One, el avión presidencial de Estados Unidos, aterrizó en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur a las 09:53 hora local (01:53 GMT) tras hacer dos paradas para repostar en Catar y en Alemania. EFE

mca-pav

(foto)(video)