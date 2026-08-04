Trump lleva su agenda económica a Los Ángeles en un acto privado en su campo de golf

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Washington, 4 ago (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige este martes a Los Ángeles para promover su agenda económica en un acto privado en su club de golf, en su segunda visita a la ciudad desde su regreso a la Casa Blanca y en un nuevo capítulo de su pulso político con el gobernador de California, Gavin Newsom.

Trump, que ha celebrado la mayoría de sus actos políticos de cara a las elecciones legislativas de noviembre en localidades de fuerte apoyo republicano, llevará su mensaje económico a California, un bastión demócrata donde mantiene una relación marcada por sus enfrentamientos con las autoridades estatales.

El mandatario pronunciará un discurso ante el comité nacional del Partido Republicano durante una cena de recaudación de fondos que se celebrará en el exclusivo Trump National Golf Club Los Ángeles, ubicado en Rancho Palos Verdes, una zona de acantilados con vistas al océano Pacífico.

La llegada de Trump a Los Ángeles fue criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien recordó en su cuenta de X que el republicano regresa a la ciudad 18 meses después de haber prometido ocuparse de los afectados por los incendios que golpearon la zona a comienzos de 2025.

«Regresa no para ayudar, sino para una recaudación de fondos en su club de golf», escribió Newsom.

Ambos se han enfrentado con frecuencia por cuestiones que van desde la aplicación de las leyes de inmigración hasta la gestión de incendios forestales, acusándose mutuamente de socavar la estabilidad a largo plazo de California.

Trump cerrará el miércoles su gira por la costa oeste de Estados Unidos con un acto en el Red Rock Casino de Las Vegas, una propiedad de Station Casinos controlada por la familia Fertitta, empresarios con estrechos vínculos con el Partido Republicano y con el entorno político del mandatario. EFE

dte/seo