Trump mantuvo una conversación «muy productiva» con Putin antes de ver hoy a Zelenski

Nueva York, 28 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sostuvo este domingo una conversación telefónica «muy productiva» con su homólogo ruso, Vladimir Putin, previa al encuentro que sostendrá con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

Trump y Zelenski discutirán en la reunión, prevista para las 13:00 hora local (18:00 GMT) en su residencia de Mar-a- Lago en Florida, el plan de paz impulsado por Washington para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

«Acabo de tener una conversación telefónica muy productiva con el presidente Putin de Rusia antes de mi reunión, hoy a la 1:00 p.m., con el presidente Zelenski de Ucrania», indicó Trump en su red TruthSocial donde suele comunicarse.

«La reunión tendrá lugar en el comedor principal de Mar-a-Lago. Se invita a la prensa. ¡Gracias por su atención! Presidente DJT», indicó además el mandatario, que ha centrado su segundo mandato en sus esfuerzos para lograr la paz en diversos lugares del mundo.

El plan de paz que ha elaborado Ucrania junto con EE. UU. y los socios europeos plantea un pacto de no agresión, garantías de seguridad para Kiev y el ingreso en la UE a medio plazo.

También indica que Rusia y Ucrania se comprometen de forma irrevocable a no atacarse mutuamente. Sin embargo, Zelenski considera que los continuos ataques rusos demuestran que el mandatario ruso Vladimir Putin » realmente no quiere la paz».

Previo a su encuentro con Trump, Zelenski se reunió en Canadá con su primer monistro, Mark Carney, quien señaló que las negociaciones para alcanzar una paz «justa y duradera» en Ucrania están en un momento «crucial».

El líder canadiense añadió que existen «las condiciones y la posibilidad» para la paz, pero que para alcanzarla es necesaria «la voluntad» de Rusia. EFE

