Trump no está preocupado por la relación de Putin y Maduro, según la Casa Blanca

1 minuto

Washington, 11 dic (EFE).- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, negó este jueves que al presidente, Donald Trump, le preocupe la relación entre el líder venezolano, Nicolás Maduro, y el ruso, Vladímir Putin, quienes mantuvieron una llamada telefónica para reafirmar el carácter «sólido» de su vínculo.

«No creo que eso preocupe en absoluto al presidente. Dejaré que él hable sobre ello», dijo Leavitt en una rueda de prensa en la Casa Blanca. EFE

ecs/rf