Trump no participará en el nombramiento del nuevo líder iraní, asegura embajador en Moscú

2 minutos

Moscú, 6 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no tiene ninguna posibilidad de participar en el nombramiento del nuevo líder iraní, tras el asesinato del ayatolá Ali Jameneí, afirmó este viernes el embajador de ese país en Moscú, Kazem Jalali.

«Nuestro líder supremo es elegido por la Asamblea de Expertos. No se dan las condiciones para que él (Trump) negocie con nosotros sobre este asunto. (…) Ahora (Trump) dice que quiere formar parte del proceso, pero no habrá tales ‘noticias'», dijo el diplomático en una entrevista con la televisión pública.

El diplomático agregó que esa posibilidad fue recibida en Teherán como una anécdota.

En cuanto a la posibilidad de una operación terrestre contra la República Islámica, Jalali afirmó que no la temen. «Que se acerquen a nuestras fronteras, podremos eliminarlos a todos allí. Ahora mismo, están atacando desde lejos, desde el aire», apuntó.

Con todo, aseguró que Teherán no se cierra a una salida diplomática a la crisis, ya que «nunca abandonó las negociaciones», pero que no capitulará. «No pueden obligarnos a la rendición mediante la guerra», espetó.

Trump manifestó el jueves que quiere participar en la designación del nuevo dirigente iraní, como ha sucedido con Delcy Rodríguez en Venezuela, y consideró «inaceptable» el potencial nombramiento de Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, como nuevo líder supremo de Irán.

«Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jameneí es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela», aseguró Trump al medio digital Axios.

El presidente estadounidense agregó que la candidatura del hijo de Jameneí le parece «inaceptable» porque quiere «a alguien que traiga armonía y paz a Irán».

Mojtaba Jameneí, de 56 años, está, según Trump, destinado a seguir la línea de su padre, lo que, según el mandatario, obligaría a Washington a volver a atacar Irán «en cinco años». EFE

